Karaman'da mısır tarlasında 15 metre genişliğinde obruk oluştu

Karaman’da 15 metre çapında, yaklaşık 5 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Kentte son 6 yılda oluşan obruk sayısı 10’a yükseldi.

Merkeze bağlı Sudurağı beldesindeki 100 dekarlık mısır tarlasında oluşan obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yeraltı sularının çekilmesiyle birlikte Karaman’da da oluşan obruk sayısının artmaya başladığına dikkat çekti.

SON 6 YILDA 10'UNCU OBRUK

Karaman’da son 6 yıl içerisinde oluşan obruk sayısının bununla birlikte 10’a yükseldiğini hatırlatan Bayram, "Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan obruk sayısı 600’ü bulurken, son yıllarda Karaman’da da obruk sayısı artmaya başladı.

Bu obrukların oluşmasının en büyük sebebi ise susuzluktur. Şu an bulunduğumuz bölge Karaman’ın Çukurova’sıdır. Obrukların sayısı arttıkça ova hızla tarımdan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Karaman’da tarımın devam edebilmesi için dış havzalardan acilen su gelmesi gerekiyor" dedi.