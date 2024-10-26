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Karaman'da okulda arkadaşını öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Okul arkadaşını silahla vurarak öldüren A.G. isimli lise öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 26.10.2024 15:45
  • Giriş: 26.10.2024 15:45
  • Güncelleme: 26.10.2024 15:47
Kaynak: AA
Karaman'da okulda arkadaşını öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Karaman'da okul arkadaşını silahla vurarak öldüren A.G. tutuklandı.

Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı 17 yaşındaki M.E.P'yi dün silahla öldüren A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden M.E.P'nin cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü!
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