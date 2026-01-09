Karaman'da rüzgarda savrulan çatının çarptığı kişi öldü
Kaynak: AA
KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ahır çatısının çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Böğecik köyünde yaşayan Süleyman Karamanoğlu'na (58) ait ahırın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu.
Çatı, hayvanlarını kontrol etmek için dışarıya çıkan Karamanoğlu'na çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.