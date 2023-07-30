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Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 14:37
  • Giriş: 30.07.2023 14:37
  • Güncelleme: 30.07.2023 14:37
Kaynak: AA
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Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Karaman'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde bulunan Karaman Kalesi yakınında evine giden Mehmet Başar'a kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Başar, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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