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Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Güncel
  • 13.10.2024 09:26
  • Giriş: 13.10.2024 09:26
  • Güncelleme: 13.10.2024 09:28
Kaynak: İHA
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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