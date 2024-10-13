Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.