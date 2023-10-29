Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışmasında, Ö.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilere yapılan üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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