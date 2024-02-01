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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 11:41
  • Giriş: 01.02.2024 11:41
  • Güncelleme: 01.02.2024 11:41
Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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