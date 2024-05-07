Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.G. gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.