Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde edinilen bilgiye göre, tatil için ailesiyle köyde bulunan Mehmet Dural'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.7

Arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı dedesinin evinin arkasında, üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu.

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.