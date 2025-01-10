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Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.01.2025 10:56
  • Giriş: 10.01.2025 10:56
  • Güncelleme: 10.01.2025 10:56
Kaynak: AA
Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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