Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.