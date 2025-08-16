Karaman'daki orman yangını kontrol altında

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki orman yangını, 24 saatte tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, köylüler söndürme çalışmalarına katılan personele destek oldu.

Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, dün saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden de helikopter desteği istendi. Havadan 3 helikopter, karadan da Karaman, Konya, Mersin, Antalya ve Ankara'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca söndürme çalışması yaptı. Sabaha kadar devam eden çalışmalara, bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın, 24 saatte tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.