Karaman FK, yeni sezon için top başı taptı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Karaman Futbol Kulübü’nde yönetim krizinin aşılmasının ardından transferler devam ederken, takım ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: İHA
Kemal Kaynaş Stadyumu’nda yapılan ilk antrenmanı Kulüp Başkanı Suat Akbay ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarda izledi. Antrenman öncesi Kulüp Başkanı Suat Akbay, Futbol Direktörü Kazım Nas ve Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak takımın son durumu hakkında bilgiler verdiler.