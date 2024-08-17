Karaman FK, yeni sezon için top başı taptı

Kemal Kaynaş Stadyumu’nda yapılan ilk antrenmanı Kulüp Başkanı Suat Akbay ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarda izledi. Antrenman öncesi Kulüp Başkanı Suat Akbay, Futbol Direktörü Kazım Nas ve Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak takımın son durumu hakkında bilgiler verdiler.



