Karaman'ın şebeke suyu analiz edildi: Petrol kaynaklı kirlilik tespit edildi

Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan numune aldı. Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, numunenin “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen bileşikler içerdiği ve yönetmeliklere uygun olmadığı tespit edildi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir.

Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek; kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilinceye kadar su analiz çalışmalarına devam edilecek, kamuoyu analiz süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir. Kamuoyuna duyurulur."