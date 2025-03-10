Karaman - Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Onur Cotuk (27) ve eşi Kevser Cotuk(27) yaralandı.

Kaza 17.10 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Cotuk yönetimindeki 70 AAV 496 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Onur Cotuk ve eşi Kevser Cotuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kevser Cotuk, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı Cotuk çifti, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA