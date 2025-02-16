Karaman- Otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

KARAMAN'da kavşakta otomobille çarpışan, hasta taşıyan ambulans devrildi. Kazada 2 sürücü, 2 sağlık görevlisi ile hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üçaş Kavşağı'nda meydana geldi. Zübeyde Doğan yönetimindeki 70 HD 431 plakalı otomobil, kavşakta, evden aldığı hastayı hastaneye götüren Ali Küçüker'in kullandığı 70 BH 112 plakalı ambulansla çarpıştı. Ambulans devrilirken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans şoförü Ali Küçüker ile 2 sağlık görevlisi, hasta ve yanındaki refakatçi yaralandı. Yaralı 5 kişi başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜYÜ EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Otomobilin sürücüsü Zübeyde Doğan ise yara almadığını söyleyerek önce tedavi olmayı kabul etmedi. Olay yerinde inceleme yapan Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, sürücü Doğan'a, tedbir amaçlı hastaneye gitmesi gerektiğini belirterek, ''Siz şu an olayın şokundasınız ve farkında değilsiniz. Bu aracı zaten biz çekeceğiz. Sizin yapacağınız bir şey yok. Bir yerinizi çarpmışsınızdır, farkında değilsinizdir" dedi.

Doğan da bunun üzerine diğer yaralılar gibi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA