Karaman - Takla atan otomobilin sürücüsü kurtuldu, eşi öldü

KARAMAN'da, takla atan otomobilin sürücüsü Eren Baykal (78) yaralandı, araçta sıkışan eşi Fadime Baykal ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Karaman-Ereğli kara yolu 57'nci kilometrede meydana geldi. Eren Baykal, 07 HBH 42 plakalı otomobiliyle Alanya'dan Ereğli'ye seyrederken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı. Kazada Eren Baykal yaralandı, eşi Fadime Baykal ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk kontrolünde Fadime Baykal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Baykal, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fadime Baykal’ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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- Yaralı sürücü Eren Baykal'ın ambulansla hastaneye getirilmesi

- Ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA