KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | Karaman TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

KARAMAN TOKİ kura sonuçları için beklenen gün geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karaman genelinde inşa edilecek 1.550 konut için hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile belirlendi. Binlerce başvuru sahibinin merakla takip ettiği çekilişin ardından şimdi en çok aranan konu ise Karaman TOKİ hak sahipleri isim listesi ve kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı oldu. İşte Karaman TOKİ kura sonuçlarına dair tüm detaylar…

KARAMAN TOKİ 1.550 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

TOKİ Karaman 1.550 konut kura çekilişi 16 Şubat Pazartesi günü saat 15:00'te başladı. Çekiliş, Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi noter huzurunda yapıldı ve TOKİ resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Böylece başvuru sahipleri süreci şeffaf bir şekilde takip etme imkânı buldu.

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Karaman TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Başvuru yapan vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını resmi kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

T.C. kimlik numarası ile TOKİ kura sonucu sorgulama

Karaman TOKİ hak sahipleri isim listesi kontrolü

Asil ve yedek hak sahipliği durumunun öğrenilmesi

Sorgulama işlemi sayesinde başvuru sahipleri isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını kolayca öğrenebiliyor.

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KARAMAN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KARAMAN TOKİ 1.550 KONUT İLÇE DAĞILIMI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karaman il merkezi ve ilçelerinde toplam 1.550 konut inşa edilecek. İlçe bazlı konut dağılımı şu şekilde:

İl / İlçe Konut Sayısı Karaman Merkez 1000 Karaman Merkez Akçaşehir 30 Karaman Merkez Sudurağı 142 Ayrancı 94 Başyayla 20 Ermenek 100 Sarıveliler 47 Sarıveliler Göktepe 70 Toplam 1550

KARAMAN TOKİ KURA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Kura çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildi. Böylece süreç hem şeffaf hem de kamuoyuna açık şekilde tamamlandı. Hak sahipleri, kura sırasına göre belirlenerek asil ve yedek listeler oluşturuldu.

Karaman TOKİ kura sonuçları, özellikle Merkez ve ilçelerdeki konut dağılımı nedeniyle yoğun ilgi gördü. 1.550 konutluk proje, il genelinde önemli bir sosyal konut yatırımı olarak öne çıkıyor.

KARAMAN TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Evet, 1.550 konut için gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi.

KARAMAN TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri isim listesi, resmi kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilir.

Kura çekilişi nerede yapıldı?

Kura çekilişi, Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Karaman’da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Karaman il merkezi ve ilçelerinde toplam 1.550 konut inşa edilecek.

Kura çekilişi canlı yayınlandı mı?

Evet, kura çekilişi TOKİ resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Karaman TOKİ kura sonuçları, 1.550 konutluk büyük sosyal konut projesinin en önemli aşamalarından biri olarak tamamlandı. Hak sahipleri belirlenirken süreç noter huzurunda ve canlı yayınla şeffaf şekilde yürütüldü. Başvuru sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilir.