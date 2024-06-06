Karaman’da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, A.K., A.C., R.B. ve F.E.P. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların iş yeri ve ikametlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar serbest bırakıldı.