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Karaman’da 2 katlı müstakil evde yangın

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 16:46
  • Giriş: 28.07.2023 16:46
  • Güncelleme: 28.07.2023 16:46
Kaynak: İHA
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Karaman’da 2 katlı müstakil evde yangın

Karaman’ın Sarveliler ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göktepe beldesi Göksu Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Veli K.’ye ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Göktepe Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler biranda büyüyerek binayı sardı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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