Karaman’da 2 katlı müstakil evde yangın
Kaynak: İHA
Karaman’ın Sarveliler ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göktepe beldesi Göksu Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Veli K.’ye ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Göktepe Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler biranda büyüyerek binayı sardı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.