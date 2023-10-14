Karaman’da 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Karaman’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.S. ile İ.S. isimli kişileri takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.