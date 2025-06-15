Karaman’da 200 dekar ekili alan kül oldu

Karaman’da çıkan yangında 200 dekar ekili alan küle döndü. Alevler diğer ekili alanlara sıçramadan köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, arpa ve buğday ekili arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, köylüler yangını söndürebilmek için traktör ve küreklerle müdahale etti. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Köylüler ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevler tamamen yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 200 dekar ekili alan yanarak küle denerken, söndürme çalışmalarına Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da katıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.