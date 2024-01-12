Karaman’da aranan 6 kişi tutuklandı

Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 38 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-7 Ocak tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 8 bin 360 kişi sorgulanırken, 38 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Aranan 38 kişiden 6’sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 5 bin 514 araç sorgulandı. Alkollü olarak araç kullanan 4 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 9 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 18 araçta trafikten men edildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.