Karaman’da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

Karaman'da çalıştığı inşaatın 2’nci katından zemine düşen bir işçi yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre, olay, Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden 3 katlı bina inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen E.E. isimli işçi, inşaatta çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybederek 2’nci kattan zemine düştü.

E.E.’nin düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.