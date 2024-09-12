Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 70 BC 820 plakalı Opel marka cip ile A.G. yönetimindeki 70 ABG 983 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan T.M.P. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı T.M.P. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.