Karaman’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazadan korkarak ağlayan küçük kız çocuğunu annesi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Hacı Celal Mahallesi 534. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 70 AV 227 plakalı cip ile A.K. idaresindeki 70 EV 701 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 70 EV 701 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada cipin sürücüsü Y.Ş.’nin 2 yaşlarındaki küçük kızı kazadan dolayı korkarak annesinin kucağında ağlamaya başladı.

Küçük çocuk annesi ve çevredeki yurttaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.