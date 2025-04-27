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Karaman’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 13:29
  • Giriş: 27.04.2025 13:29
  • Güncelleme: 27.04.2025 13:29
Kaynak: İHA
Karaman’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. yönetimindeki 70 ACB 094 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 70 ABV 172 plakalı Kia marka cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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