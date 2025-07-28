Karaman’da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman’da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.’nin kullandığı 70 ACN 053 plakalı motosiklet ile B.D. idaresindeki 70 ABB 175 plakalı Suzuki marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.