Karaman’da elektrikli bisiklet kazası: 1 yaralı

Karaman’da elektrikli bisikletten düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadının kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.