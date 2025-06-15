Karaman’da elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Karaman’da park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.E.’nin (19) kullandığı elektrikli bisiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kaza sonrası sürüklenen elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.