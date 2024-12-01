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Karaman’da ev yangını

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 09:22
  • Giriş: 01.12.2024 09:22
  • Güncelleme: 01.12.2024 09:22
Kaynak: İHA
Karaman’da ev yangını

Karaman’da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Bostanözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.’ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bahçedeki atık malzemeleri temizlemek için yakılan ateşin eve sıçraması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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