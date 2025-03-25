Karaman’da ev yangını

Karaman’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Pınar’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde kullanılamaz hale geldi.