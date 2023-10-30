Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytindalı Caddesi üzerinde meydana geldi. D.O. yönetimindeki inşaat kalıbı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kamyonet ve inşaat kalıplarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.