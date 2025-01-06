Karaman’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

Karaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Erdoğan Saraçoğlu hayatını kaybederken, baygın halde bulunan eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 795. Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Saraçoğlu (47) ve eşi Z.S’den (59) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi Erdoğan Saraçoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde olan eşi Z.S’yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Z.S’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.