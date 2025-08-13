Karaman’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.T. idaresindeki 70 FU 513 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.B.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.