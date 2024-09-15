Karaman’da motosiklet kazası: 1 ölü

Karaman’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Nazlı’nın (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Üzeyir Nazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.