Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman’da park halindeki cipe arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.T. idaresindeki 70 AAE 664 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.