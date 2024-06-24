Karaman’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı

Karaman’da otomobil ile çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir araca da çarparak kontrolden çıkan hafif ticari araç yol ortasına yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Ajans Haberleri 24.06.2024 11:25 Giriş: 24.06.2024 11:25

Güncelleme: 24.06.2024 11:25 Kaynak: İHA

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