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Karaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 16:02
  • Giriş: 21.01.2025 16:02
  • Güncelleme: 21.01.2025 16:03
Kaynak: İHA
Karaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Metin Yiğittop Caddesi 817. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki otomobil ile V.E. idaresindeki minibüs sokak üzerinde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 78 yaşındaki A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı A.Ö., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ise motor kısmından duman çıkan otomobilin akü başlıklarını söktü. 
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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