Karaman’da otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motokurye yola savrularak yaralandı.

Kaza, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki yabancı plakalı Seat marka otomobil ile A.D. yönetimindeki 42 CNM 12 plakalı motokurye cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.