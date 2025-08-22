Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karaman’da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2025 12:00
  • Giriş: 22.08.2025 12:00
  • Güncelleme: 22.08.2025 12:00
Kaynak: İHA
Karaman’da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil ile A.A.D.(15) yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü A.A.D. ile arkasındaki A.B.C. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol