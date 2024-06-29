Karaman’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş. idaresindeki 70 AAC 357 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ö.A. yönetimindeki 70 ABA 833 plakalı Tofaş marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 AAC 357 plakalı otomobilde yolcu olan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.