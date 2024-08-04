Karaman’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile H.E. idaresindeki 70 F 0077 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar polisin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.