Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Karaman’da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tabduk Emre Mahallesi 1564. Sokak üzerinde park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında araçta hasar oluştu. Otomobil içinde başlayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.