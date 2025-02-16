Karaman’da tarlaya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman’da yoldan çıkarak tarlaya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (36) idaresindeki 43 AEP 252 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.