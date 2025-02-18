Karaman’da Tofaş’la çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman’da otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yola savrularak yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(19) idaresindeki 42 AVE 791 plakalı motosiklet ile N.T. yönetimindeki 70 DF 092 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürat motorunun sürücüsü B.T. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.T. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-