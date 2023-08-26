Karaman’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman’da otomobilin çarptığı kamyonet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç.T. yönetimindeki 07 BAM 484 plakalı otomobil seyir halindeyken, emniyet şeridine park ettiği kamyonetinin önünden aniden yaya olarak yola çıkan Hüseyin Avcı’ya çarptı. Ağır yaralanan Avcı, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.Ç.T., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.