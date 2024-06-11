Karaman’da trafik kazası: 1 ölü

Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kameni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Nayır (33) yönetimindeki 54 BE 529 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde araç sürücüsü Nayır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nayır’ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.