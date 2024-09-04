Karaman’da trafik kazası: 1 ölü

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde tarım aracı olarak kullanılan patpat motorunun devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Işıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklı köyünden Göktepe beldesi istikametine gittiği öğrenilen Hasan Ertuğrul’un (61) kullandığı patpat motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Patpat motorunun altında kalan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ertuğrul, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.