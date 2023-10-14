Karaman’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman’da bir otomobilin kontrolden çıkarak boş araziye takla atması sonucu karı-koca hayatını kaybederken, çocukları yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Öztürk’ün kullandığı 42 DY 123 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkara boş araziye takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Fadime Öztürk ve 2.5 yaşındaki oğulları E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumları ağır olan Seyfullah ve eşi Fadime Öztürk ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen oğulları E.Ö. ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.