Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, V.B. idaresindeki otomobil ile S.D. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yaklaşık 40 metre ileride boş arazide durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.